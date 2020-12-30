Новосибирск, , 18:03 — REGNUM Социальные службы Новосибирска начали помогать пенсионеру, который с весны 2020 года живёт в подъезде жилого дома на улице Забалуева. Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области в ответе на официальный запрос редакции «Вести Новосибирск».

Напомним, что ранее новосибирское управление СКР начала доследственную проверку информации о возможных нарушениях прав пенсионера, которого племянница отправила жить в подъезд.

Читайте также: В Новосибирске племянница отправила жить пожилого родственника в подъезд

«Согласно данным регионального минсоцразвития, Николай Борисов поступил на социальное обслуживание в «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» 29 декабря 2020 года, — уточняет СМИ. — Изначально пожилой новосибирец отказался от получения срочных социальных услуг, так как не знал, какую именно помощь ему готовы предоставить. Однако после разъяснений работников соцслужбы, он согласился на размещение в центре».

Его осмотрели социальные работники, обеспечили горячим питанием и местом для отдыха. Затем, с его согласия, пожилого мужчину направят в некоммерческую организацию, оказывающую социальные услуги гражданам, не имеющим место жительства и утратившим родственные связи. Получать социальную помощь он будет до того момента, пока не решится его вопрос.