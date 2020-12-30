Москва, , 17:34 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» приземлился самолёт Airbus A321 с трещиной лобового стекла. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Воздушное судно следовало из Симферополя и приземлилось в 15 638. Отмечается, что посадка прошла штатно. Причины инцидента пока не известны, они будут выясняться. Наземные службы были предупреждены о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре Airbus-320 рейса Сургут — Москва совершил экстренную посадку.

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