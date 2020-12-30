Нижний Новгород, , 17:29 — REGNUM В центре Нижнего Новгорода неизвестные испортили два арт-объекта — автомобиль Деда Мороза и Книжную ёлку. Об этом сообщил директор департамента культуры Роман Беагон в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

Вандалы помяли капот машины сказочного персонажа, а обеспокоенные судьбой выставленных в форме ёлки книг прохожие забрали их и унесли домой, посчитав, что они испортятся из-за царившей на улице непогоды.

После этого руководство культурного ведомства решило выставить охрану возле новых достопримечательностей города.