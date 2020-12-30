Краснодар, , 17:24 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлен до 13 января, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

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Среди изменений — разрешение посещения кинотеатров с 31 декабря, однако при этом зрительные залы не должны заполняться более чем на 15%.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах, также сохраняется требование по необходимости соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Под запретом проведение массовых развлекательных и культурных мероприятий. Также сохраняется домашний режим для пожилых людей.