Белград, , 17:21 — REGNUM Власти Белграда пообещали полностью восстановить повреждённую скульптурную композицию «Вечный огонь» в Парке освободителей к 6 января 2021 г., написал замглавы сербской столицы Горан Весич 30 декабря в Facebook.

Он пояснил, что монумент уже очищен. Однако есть проблема с самим огнём.

Весич «Из-за повреждений, нанесённых механизмам, откуда поступал газ, огонь пока не горит, но будет отремонтирован 6 января. Ожидаем, что тогда памятник «Вечный огонь» полностью восстановит свои функции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 декабря «Вечный огонь» в Белграде подвергся нападению вандалов, которые потушили пламя и облили монумент краской и цементом.

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