Сухум, , 17:20 — REGNUM У премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили 30 декабря в его пресс-службе.

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«30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в организме главы правительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что со вчерашнего дня 68-летний политик находится на самоизоляции.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания также заразился коронавирусом и проходит лечение амбулаторно.