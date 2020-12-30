Женева, Швейцария, , 17:15 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 декабря напомнила, что эпидемия COVID-19 продлилась ровно год.

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Первые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были зафиксированы в китайском Ухане 31 декабря 2020 года. Тогда событие осталось почти незамеченным, но уже через полтора-два месяца внимание всего мира было приковано к новому вирусу.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил в своем обращении за день до Нового года, что у мира теперь есть «серьезный шанс» переломить эпидемию благодаря массовой вакцинации от COVID-19.

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