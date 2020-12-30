Волгоград, , 17:13 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступила в Волгоградскую область. Прививки сделают представителям групп риска, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе администрации региона.

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«ЭпиВакКорона» разработана центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». По информации облздрава, вакцину вводят внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Ревакцинация планируется один раз в три года. Волгоградская область получила тысячу доз этой вакцины.

Ранее в регион поступило 3242 дозы вакцины «Спутник V», их распределили по 13 прививочным центрам.