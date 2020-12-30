Новосибирск, , 17:11 — REGNUM В Новосибирске на стадии завершения находится один из ключевых этапов реконструкции аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий аэропорта «Толмачево» — устройство свайного поля и фундамента. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в воздушной гавани.

Уточняется, что работы ведутся с опережением графика, общая строительная готовность — около 5%. В ближайшее время начнётся закупка оборудования.

«Большим достижением является то, что удалось приступить к устройству несущих конструкций выше отметки уровня пола на 17 дней раньше срока. Хотим отметить, что генеральный подрядчик прилагает все возможные усилия для опережения утверждённого графика строительства. Благодаря продуктивному взаимодействию служб технического заказчика, генерального подрядчика и застройщика достигнут этот результат», — отметил менеджер проектов в ГК «Спектрум» Юрий Панов.

По словам регионального директора ООО «АНТ ЯПЫ» Невзата Танрисевена, чтобы не снизить показатели в условиях суровой сибирской зимы, компания «АНТ ЯПЫ» продолжит работы в штатном режиме — семь дней в неделю/24 часа в сутки, несмотря на новогодние праздники.