Архангельск, , 17:09 — REGNUM Система здравоохранения Архангельской области не только справилась с возросшей на фоне пандемии нагрузкой, но и смогла улучшить ряд показателей. Об этом на брифинге по коронавирусу заявил замглавы оперштаба Артем Вахрушев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«И по онкологии в трудоспособном возрасте, и в сердечно-сосудистом секторе мы, к счастью, имеем тенденцию к снижению (заболеваемости — ред.). Это говорит о том, что система работает, несмотря на ковид. По показателю снижения младенческой смертности в 2020 году мы стали лидерами в Российской Федерации, коэффициент снижения составил 54,4%, то есть малышей умерло в два раза меньше. Кроме того, регион занял четвертое место по оказанию хирургической помощи», — отметил Вахрушев.

Он также отметил, что в области выросла смертность от алкогольных отравлений.

«Ложка дегтя — у нас рост смертей от случайного отравления алкоголем. Люди начали пить то, что не полагается и начали умирать», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии от COVID-19 в Архангельской области скончались 529 человек. Всего в числе умерших ковид-пациентов числятся более 700 человек.