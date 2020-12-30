Екатеринбург, , 17:17 — REGNUM Свердловский областной суд отменил арест Всеволода Могучева, выполнявшего роль пресс-секретаря экс-схимонаха Сергия (Романова). Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Решение суда первой инстанции отменено, дело об административном правонарушении отправлено на новое рассмотрение тому же суду. Такое решение в областном суде приняли по итогу рассмотрения апелляционных жалоб и представления прокурора.

«Могучева освободили из специального приемника», — подтвердили в пресс-службе облсуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданина признали виновным в неповиновении полицейским. Ему было назначено пять суток ареста.

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