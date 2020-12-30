Москва, , 16:57 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi и Volkswagen на российском рынке ООО «Фольксваген Груп РУС» объявил об отзыве 127 транспортных средств из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 125 автомобилей Audi Q3 и два автомобиля Volkswagen Golf, реализованных в 2020 году.

«Причина отзыва транспортных средств: сварное соединение между педалью тормоза и опорной пластиной педали тормоза может быть выполнено с нарушениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при воздействии на педаль тормоза с повышенным усилием, например, при торможении в случае опасности, не исключена возможность деформации опорной пластины педали тормоза и даже её отсоединения.

На всех отзываемых автомобилях будет проверено сварное соединение между педалью тормоза и опорной пластиной. При выявления некорректного исполнения сварного соединения педаль тормоза будет заменена. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

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