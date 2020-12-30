Новосибирск, , 16:55 — REGNUM Новосибирский областной перинатальный центр заработает с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

Во время выездного рабочего совещания сегодня, 30 декабря, губернатор региона Андрей Травников подтвердил, что площади перинатального центра будут использоваться по назначению — их не будут использовать для размещения пациентов с коронавирусом.

По словам Юданова, уже идёт комплектация здания перинатального центра мебелью и медицинским оборудованием. Первых пациенток новый центр начнет принимать с 1 февраля 2021 года. Травников поставил задачу начать переезд отдельных подразделений областного перинатального центра на новые площади сразу после новогодних каникул — 11 января.