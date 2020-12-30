Ульяновск, , 16:50 — REGNUM В Ульяновской области до окончания новогодних праздников будет действовать противопожарный режим. Об этом сообщает администрация областного центра со ссылкой на распоряжение регионального правительства.

Данное решение принято по итогам заседания штаба по прохождению отопительного сезона. Противопожарный режим вводится на территории всей области до 10 января. По словам замначальника городского МБУ «Управление гражданской защиты» Владимира Серова, это позволяет инспекторам Госпожнадзора проводить внеплановые проверки без согласования с прокуратурой, при этом штрафы за нарушение противопожарной безопасности увеличиваются вдвое и достигать 400 тыс. рублей.

В Ульяновске на муниципальных предприятиях будут дежурить ответственные лица и ремонтные бригады. Кроме того, создан запас ГСМ, труб и запорной арматуры, кислорода, электродов и других материалов, необходимых для оперативного устранения аварийных и внештатных ситуаций.

Отметим, что ранее начальник ГУ МЧС России по Ульяновской области Игорь Кисилев обратился к жителям региона с просьбой не перегружать электросети, которые порой не выдерживает сутками работающие телевизоры, магнитофоны, камины и другие бытовые приборы, что может привести к короткому замыканию и пожару. По его словам, декабрь и январь являются одними из самых неблагополучных месяцев из-за увеличения количества пожаров и гибели на них людей.