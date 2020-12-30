Владимир, , 16:54 — REGNUM Новогодние подарки получат почти 12 тысяч детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе администрации региона. Сладости маленьким жителям будут вручать до 7 января 2021 года.

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Средства на приобретение подарков выделены из областного бюджета. Гостинцы вручают на дому Дед Мороз и Снегурочка, герои любимых мультфильмов вместе с сотрудниками комплексных центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и отделов социальной защиты населения. Сюрпризы получат 11,7 тысячи детей-инвалидов и детей из многодетных малообеспеченных семей, в которых воспитывается пять и более детей. Пока подарки развезли для более чем семи тысяч детей, приятную миссию продолжат до 7 января 2021 года.

Ещё более 15 тысяч детей из малообеспеченных семей получают подарки за счёт спонсоров.