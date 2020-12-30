Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM В кризисной ситуации, какой стала пандемия коронавируса, жители России стали острее воспринимать неравенство — разных социальных групп, регионов и так далее. При этом уровень доверия к властям Москвы и Петербурга упал сильнее, чем в других регионах, несмотря на то, что социально-экономическая ситуация в столицах лучше, чем в остальной России. В целом уровень требований граждан к государству вырос. Об этом заявила журналистам старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич.

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«Проблема в восприятии этого неравенства — ведь субъективная оценка гораздо важнее, чем реальная ситуация, в плане политических последствий. И мы видим, что статистика относительно Петербурга и Москвы значительно лучше, чем в стране в целом, но если мы посмотрим на данные доверия и оценки деятельности региональных властей, то тенденция по стране — рост доверия к региональным властям в течение 2020 года, а в Петербурге и Москве — падение доверия», — отметила Мацкевич.

Также она отметила особенности изменений в 2020 году надежды граждан на государство.

«Оно у нас и раньше было достаточно высоким, то есть люди считали, что государство должно и одно, и второе, и третье, но при этом довольно многое брали на себя — отчасти от ощущения, что государство не даёт того, что должно. В этом году очень сильно выросло ощущение, что государство обязано поддерживать граждан в сложной ситуации, а во-вторых, снизилось ощущение, что можно положиться на себя и на собственные силы. Выросла доля тех, кто считает, что от них ничего не зависит, они не в силах справиться с ситуацией без поддержки государства. Это означает, что требования к государству выросли, и они будут дальше расти. А вот способность удовлетворять эти возросшие требования — вряд ли она сильно вырастет. Это означает, что накапливающееся несоответствие предъявляемых требований и возможностей их удовлетворения создает интересные перспективы для политического использования не только в будущем году, но и на длительную перспективу», — сделала вывод Мария Мацкевич.

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В то же время социолог не считает, что нарастающий критический настрой у населения обязательно выльется в усиление протестной активности.

«Есть объективные ограничения — пандемия и карантин. Но даже если в какой-то момент они прекращаются, то в ситуации, когда у людей очень много экономических проблем — а они нарастают — люди слишком заняты их решением для того, чтобы «инвестировать» свои усилия еще и в политическое участие», — отметила Мацкевич.

Кроме того, эмоциональный фон в обществе — «раздраженный, но подавленный» — тоже не способствует любой активности, в том числе политической.

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