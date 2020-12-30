Москва, , 16:41 — REGNUM Более 250 тысяч детей порадовали добровольцы в образах Дедов Морозов и Снегурочек. Акция «Новый год в каждый дом» охватила все регионы России. 130 тысяч человек стали зимними волшебниками: они прошли обучение и смогли организовать праздники по всей стране.

Добровольцы поздравляют с Новым годом ребят из социальных учреждений и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также юных пациентов стационаров и детей врачей, которые работают с коронавирусными больными. Сладкие подарки приобретены из средств фонда акции #Мывместе, а также благодаря партнерам и всем неравнодушным гражданам, которые кладут конфеты и игрушки в «Корзины радости». Специальные зоны, где любой желающий может оставить подарки, организованы Общероссийским народным фронтом в 722 магазинах в 76 регионах России. Наборы для детей медицинских работников помог сформировать онлайн-сервис «Сбермаркет», помощь в рамках акции также оказывают гипермаркеты «Ашан», «Мегамарт» и «Бубльгум».

К каждому поздравлению волонтеры подходят творчески и индивидуально — в зависимости от потребностей ребенка, его жизненной ситуации и, конечно, эпидемиологических требований, введенных в регионе. В Санкт-Петербурге организовали автопробег по детским больницам: около 2 тысяч детей получили сладкие подарки от волонтеров #Мывместе, фонда продовольствия «Русь» и сети магазинов «Магнит». В Москве студенты-спасатели устроили необычный сюрприз пациентам Морозовской детской клинической больницы: в костюмах Дедов Морозов они спустили с крыши и через окна поздравили ребят с Новым годом. В Екатеринбурге образ главного волшебника примерил Герой России Дамир Юсупов: пилот подарил подарки двум детям.

Представители партии «Единая Россия» в рамках акции «Добрый Новый год» украсили ковид-госпитали и приемные покои больниц по всей России. Ежедневно активисты передают медикам 50 тысяч наборов горячего питания.

Распространить новогоднее настроение по улицам российских городов смогли резиденты арт-кластера «Таврида» и активисты движения «Волонтеры культуры». Они запустили акцию #ЕлкиАрт, в рамках которой праздничные концерты, мастер-классы и представления прошли в 1024 жилых дворах. К мероприятиям проекта присоединилось более 14 тысяч человек: вместе с молодыми представителями креативных индустрий они создали 802 новогодние елки. А участники конкурса «Большая перемена» и члены РДШ обратили внимание россиян на квартиры, офисы, магазины, библиотеки, классы и другие помещения. Школьники призвали всех желающих украсить окна. Больше 79 тысяч публикаций вышло по хештегу #НовогодниеОкна в социальных сетях, а авторов лучших работ объявят на онлайн-вечеринке «Новый год Больших перемен» в сообществе конкурса во «ВКонтакте» 31 декабря.

Традиционно в канун Нового года стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Запустил ее на онлайн-марафоне #Мывместе 5 декабря президент России Владимир Путин. Он уже исполнил мечты двух детей — Александра Колясникова из Тульской области и Дмитрия Ащепкова из Челябинской области. Всего на «Елку желаний» в этом году подано 26 492 заявки: более 16 тысяч открыток с мечтами уже разобрали исполнители. Все желания будут исполнены до конца февраля. Стать волшебником и подарить ребенку мечту может любой житель России — снять шар с пожеланием в своем регионе можно онлайн на сайте елкажеланий.рф.

Волну доброты и волшебства поддержало Федеральное агентство по делам молодежи. В проекте «тайный Дед Мороз» приняли участие более 42 тысяч человек: они не только смогли обменять подарками, но и найти новых друзей в разных уголках страны. Акция продлится до 10 января.

«Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» — проекты платформы «Россия — страна возможностей» — запустили Всероссийскую акцию «Народная новогодняя столица». Победитель будет определен 30 декабря. В «Народную новогоднюю столицу» в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» инициирована волонтерами #МЫВМЕСТЕ. Идею ее проведения презентовал Президенту России 5 декабря на онлайн-марафоне #МЫВМЕСТЕ доброволец из Ивановской области Владимир Смирнов — Кохомский Дед Мороз. К акции подключились все крупнейшие волонтерские организации и движения страны, а также простые неравнодушные граждане. На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем-Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, оформить елку во дворе и многое другое.