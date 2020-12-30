Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) Александра Б. приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу об убийстве ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Гражданин признан виновным в хулиганстве с применением оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что мужчина, находясь в пьяном виде, организовал стрельбу из пневматической винтовки. Подсудимый привлёк к стрельбе несовершеннолетнего. От нескольких выстрелов, большинство из которых гражданин производил лично, пострадал малолетний ребёнок (он получил пулевое ранение головы), позже тот скончался.

Мужчина пытался ввести следователей в заблуждение, заявляя, что выстрелы проводились из другой принадлежащей стрелку винтовки.

«Следователи сумели установить оружие, из которого был произведен выстрел, и доказать, что именно Борисов дал винтовку в руки несовершеннолетнему, руководил его действиями, в результате чего был произведен роковой выстрел, стоивший жизни ребенку», — сообщили в Следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено в августе 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале умер ребёнок, которому летом выстрелил в голову пьяный мужчина