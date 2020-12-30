Владимир, , 16:37 — REGNUM Смерть 21 пациента с COVID-19 зарегистрирована во Владимирской области 30 декабря. Выявлено 177 носителей коронавируса, что на одного больше, чем за предыдущие сутки, выписаны после выздоровления 174 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Всего в области подтверждено 18 тыс. 388 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 16 тыс. 588 человек. С начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 492 пациента владимирских больниц.

За минувшие сутки в лабораториях проведено 4325 исследований на коронавирус. в инфекционных госпиталях занято 80% коек.