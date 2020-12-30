Москва, 30 декабря 2020, 16:28 — REGNUM В конце декабря эксперты Министерства строительства и ЖКХ РФ завершили серию собеседований с кандидатами, отобранными после подачи заявок на участие в спецпроекте «Молодежная смена», который направлен на поиск кандидатов в кадровый резерв управленческой команды Министерства на все позиции — от главного специалиста до заместителя министра. Этому был посвящен специальный кейс проекта «Профстажировки 2.0», разработанный совместно со строительным ведомством и предназначенный для будущих строителей, архитекторов и студентов других специальностей, которые планируют развивать карьеру в строительной отрасли. Итоги проекта подведут в январе.
В собеседованиях — это второй этап конкурсного отбора — приняли участие студенты из 12 вузов страны, представляющих Москву, Московскую, Нижегородскую, Ульяновскую области и Республику Башкортостан. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.
По ее словам, в конкурсе участвуют студенты всех курсов любой формы обучения. Причем бакалавры — наравне с магистрами и даже аспирантами. Финалистами стали студенты 6 учебных направлений: архитектура, информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии строительства, экономика и управление, юриспруденция.
Итоги конкурса будут подведены в начале следующего года, а начало 45-дневной стажировки победителей запланировано на март 2021 года. Ее организаторы со стороны Минстроя России надеются, что такой формат взаимодействия со студентами позволит определить их степень готовности к участию в больших проекта и оценить кадровый потенциал. Современная строительная отрасль переживает дефицит квалифицированных специалистов, в особенности тех, кто способен применять в своей работе новейшие технологии — сметчиков, проектировщиков, архитекторов и многих других.
Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Ильи Семина напомнил, что Минстрой России — стратегический партнер проекта. Сейчас на платформе профстажировки. рф для решения доступно 32 кейса строительного ведомства, посвященных разным направлениям его работы. Так что каждый студент с высокой вероятностью сможет найти для себя интересную задачу.
По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4778 кейсов от 1408 работодателей.
Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».