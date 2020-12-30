Москва, , 16:28 — REGNUM В конце декабря эксперты Министерства строительства и ЖКХ РФ завершили серию собеседований с кандидатами, отобранными после подачи заявок на участие в спецпроекте «Молодежная смена», который направлен на поиск кандидатов в кадровый резерв управленческой команды Министерства на все позиции — от главного специалиста до заместителя министра. Этому был посвящен специальный кейс проекта «Профстажировки 2.0», разработанный совместно со строительным ведомством и предназначенный для будущих строителей, архитекторов и студентов других специальностей, которые планируют развивать карьеру в строительной отрасли. Итоги проекта подведут в январе.

В собеседованиях — это второй этап конкурсного отбора — приняли участие студенты из 12 вузов страны, представляющих Москву, Московскую, Нижегородскую, Ульяновскую области и Республику Башкортостан. «Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«Мы увидели, что кейс привлек внимание более 1000 студентов строительных специальностей. После его изучения 68 человек подали заявки на участие и только 37 из них были допущены к дистанционным видео-собеседованиям. Уже на этапе подачи заявок мы с радостью констатировали, сколько талантливых, перспективных и амбициозных ребят выбрали для себя строительную специальность. Победители пилотного проекта, которых мы объявим в январе 2021 года, войдут в молодежный состав управленческой команды департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России, и, возможно, кто-то из них получить приглашение присоединиться к команде ведомства. Это как раз и станет тем самым профессиональным и социальным лифтом для молодых специалистов», — рассказала советник заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Анна Тарасюк.

По ее словам, в конкурсе участвуют студенты всех курсов любой формы обучения. Причем бакалавры — наравне с магистрами и даже аспирантами. Финалистами стали студенты 6 учебных направлений: архитектура, информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, техника и технологии строительства, экономика и управление, юриспруденция.

Итоги конкурса будут подведены в начале следующего года, а начало 45-дневной стажировки победителей запланировано на март 2021 года. Ее организаторы со стороны Минстроя России надеются, что такой формат взаимодействия со студентами позволит определить их степень готовности к участию в больших проекта и оценить кадровый потенциал. Современная строительная отрасль переживает дефицит квалифицированных специалистов, в особенности тех, кто способен применять в своей работе новейшие технологии — сметчиков, проектировщиков, архитекторов и многих других.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Ильи Семина напомнил, что Минстрой России — стратегический партнер проекта. Сейчас на платформе профстажировки. рф для решения доступно 32 кейса строительного ведомства, посвященных разным направлениям его работы. Так что каждый студент с высокой вероятностью сможет найти для себя интересную задачу.

«Молодежная смена» — один из уникальных кейсов нашей платформы, поэтому процесс отбора заявок и финалистов был несколько сложнее, чем обычно. Победители спецпроекта гарантировано войдут в кадровый резерв не только Минстроя, но и всей отрасли. Мы будем и дальше развивать подобные форматы сотрудничества, создавая новые возможности для профессиональной реализации талантливой молодежи», — отметил Илья Семин.

По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4778 кейсов от 1408 работодателей.

Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».