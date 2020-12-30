Москва, , 16:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, закрепляющий возраст молодёжи до 35 лет включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, на федеральном уровне определяются такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие. Также законодательно определяется возрастная группа, относящаяся к категории «молодежи», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» с каждым годом расширяется и сегодня насчитывает 26 проектов, большинство из которых нацелены на молодежь: школьников, студентов, молодых специалистов и управленцев. Они предлагают разные траектории карьерного и личностного развития и объединяют уже более 4 млн человек. Поэтому для нас принятие закона «О молодёжной политике в Российской Федерации» имеет ключевое, стратегическое значение», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Повышен и четко определен возраст, который определяет молодое поколение, и что особенно важно — включено новое понятие «самореализации молодежи». Это одна из ключевых целей работы нашей платформы. Теперь же она совершенно конкретно описывает, что входит в это понятие, а значит, направляет работу организаций, которые помогают молодым людям самореализоваться», — отметил Алексей Комиссаров, — Уточнения в понятийный аппарат закона четко определяют, кто такой «молодой специалист» и «специалист по работе с молодежью». Это укрепит кадровую базу сферы молодежной политики, повысит социальные гарантии работающей молодежи».

«Еще один немаловажный пункт — уточнение формата участия самих молодых людей в реализации молодежной политики страны. У нас уже есть опыт вовлечения молодежи в развитие платформы и ее проектов, форумов и мероприятий, а теперь такая возможность прописана и в законе. Все вместе это систематизирует работу субъектов молодежной политики, уточняет их ответственность и полномочия, что необходимо для дальнейшего развития российской молодежной политики», — завершил с вой комментарий Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

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