Калуга, , 16:20 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Обнинска 1954 и 1968 годов рождения, житель Малоярославецкого района 1974 года рождения и житель Жуковского района 1959 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончалось 169 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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