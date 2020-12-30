Нальчик, , 16:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попали в поле зрения правоохранителей двое местных жителей. Они в разные годы выехали в Сирию, чтобы стать членами незаконных вооруженных формирований и до сих пор не вернулись. Есть данные, что выходцы из республики вступили в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении них по статье УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», сообщили 30 декабря в пресс-службе ведомства.

Известно, что одному из подозреваемых 42 года, а второму — 36. Один из них выехал в Сирию в 2013 году, другой — в 2017. Оба они являлись сторонниками «идей крайне реакционного религиозно-политического течения» и одобряли экстремистско-террористические планы по нападению на мирных жителей и представителей органов власти.