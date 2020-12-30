Москва, , 16:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон о молодёжной политике, закрепляющий возраст молодёжи до 35 лет включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, на федеральном уровне определяются такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие. Также законодательно определяется возрастная группа, относящаяся к категории «молодежи», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

«Самое важное, что у нас в принципе появился закон о молодежной политике, — считает председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павел Красноруцкий, — Это наша долгожданная победа. Долгие годы у нас в стране не было закона, регулирующего взаимоотношения между федеральной и региональной власть и местным самоуправлением в части молодежной политики».

«В этом законе наконец-то закреплен возраст молодежи — от 14 до 25 лет, закреплены такие понятия, как «молодежная политика», «молодой специалист», «молодежное общественное объединение» и целый ряд других важных понятий», — рассказал общественный деятель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Очень важно, что этот закон приводит в соответствие все соответствующие законодательные акты в части молодежной политики на уровне регионов и как минитму дает возможность для дальнейшего развития молодежной политики в нашей стране!, — завершил свой комментарий Павел Красноруцкий.

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