Калуга, , 16:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 170 человек за последние сутки, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 29 декабря, в регионе было зарегистрировано 167 подтверждённых случаев.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 20 тыс. 880 человек, 1151 человек находятся на лечении, 19 тыс. 560 человек выздоровели, 169 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (225), в Обнинске (130), в Кировском районе (78) и в Боровском районе (77).

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