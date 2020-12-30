Москва, , 16:03 — REGNUM «Мультимедиа Арт Музей, Москва» подвёл итоги благотворительного аукциона «Цветы врачам». Выручка от продажи всех 57 лотов составила больше шести миллионов рублей, сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музея 30 декабря.

Большая часть (60%) вырученных средств будет передана в фонд Городской клинической больницы № 31 «Развиваемся, чтобы помогать», который распределит эти средства как адресную помощь врачам и медперсоналу. Остальные 40% пойдут на поддержку российских художников.

Напомним, акция «Цветы врачам» изначально создавалась как флешмоб в поддержку российский медицинских работников. Позже в МАММ открылась одноимённая выставка.