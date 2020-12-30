Рязань, 30 декабря 2020, 16:02 — REGNUM Салют в новогоднюю ночь решили не устраивать власти Рязани. Чтобы избежать концентрации людей в одном месте также отказались от концерта на центральной площади, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе мэрии.
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По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, решение не проводить фейерверк было принято с учётом мнения специалистов Роспотребнадзора и далось непросто.
В городской администрации приглашают жителей на новогодних каникулах на катки — несмотря на принятое ранее решение, достигнуты все необходимые согласования, лёд зальют и на больших площадках и во дворах.
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