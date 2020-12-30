Ирвайн, США, , 15:42 — REGNUM Популярный стример Staysafe, ссылаясь на свои источники, заявил, что Blizzard Entertainment готовит к релизу World of Warcraft: Burning Crusade. Об этом 30 декабря сообщает «Мир Фантастики».

Повторный релиз дополнения должен состояться 4 мая 2021 года. Разработчики пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, в августе 2019 года Blizzard Entertainment перевыпустила оригинальную версию World of Warcraft с подзаголовком Classic. После этого начали появляться слухи о том, что разработчики планируют повторить полный цикл выхода дополнений к игре, начиная с Burning Crusade.

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