Рязань, , 15:44 — REGNUM Массовая добровольная вакцинация от COVID-19 началась в Рязанской области. Определены три уровня приоритетных категорий лиц, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в региональной оперативной рабочей группе региона.

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Один флакон вакцины «Спутник V» рассчитан на пять человек, поэтому к вакцинации будут допускаться заранее сформированные группы, исходя из уровней приоритета. К первому уровню относятся медики, работники образовательных организаций и учреждений социального обслуживания, многофункциональных центров, граждане с хроническими заболеваниями.

Вторая волна вакцинации рассчитана на работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, вахтовиков, волонтёров, военнослужащих, работников организаций сферы предоставления услуг. К приоритету третьего уровня отнесли государственных, гражданских и муниципальных служащих, а также учащихся вузов и ссузов старше 18 лет, призывников.

Для проведения вакцинации открыты 11 пунктов, пять из которых находятся в районах.