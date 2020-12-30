Берлин, , 15:44 — REGNUM Немецкая автокомпания BMW представила экстремальную спецверсию модели BMW M5 CS. Демонстрационный ролик с авто размещен на официальной странице компании BMW в Facebook.

Там же была раскрыта некоторая информация о модели.

«У нас в BMW M никогда не заканчиваются сюрпризы. Попробуйте посмотреть на то, что скрывается под крышкой. Желаем вам счастливого 2021 года!», — говорится в сообщении компании под видеороликом.

Новинку укомплектуют 635-сильным бензиновым мотором. Масса автомобиля будет на 70 кг меньше, чем у актуальной версии. Это даст новой модели прирост в динамике.

Ожидается, что движок будет функционировать в паре с приводом 4×4 и восьмискоростным «автоматом».

Внешне модель будет выделяться жёлтыми дневными ходовыми огнями, стильной бронзовой окантовкой радиаторной решётки, фирменными колёсными дисками и карбон-керамическими тормозами с красными колодками.

Напомним, в России новинка появится в начале 2021 году. Стоимость на неё не раскрывается, но она явно будет гораздо дороже актуальной версии M5 Competition, которая стоит сейчас от 9 080 000 рублей.

Читайте также: Тюнеры представили внедорожную версию BMW X7