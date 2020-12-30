Владикавказ, , 15:40 — REGNUM Школьный автопарк Северной Осетии пополнился девятью новыми автобусами. Ключи от автотранспортных средств получили накануне, 29 декабря, директора школ в Пригородном, Ардонском и Моздокском районах и в городе Владикавказе.

«Вручение ключей в конце года уже стало доброй традицией. Школьный автопарк в Северной Осетии регулярно пополняется благодаря поддержке федерального центра и при содействии республиканских властей», — цитирует главу минобра РСО-Алании Ирмы Дзанкисовой портал «15-й Регион».

Всего, по данным республиканского ведомства, к месту учебы ежедневно подвозятся около 2,8 тысяч детей. Автопарк школ Северной Осетии состоит из 100 автобусов.