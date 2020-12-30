Новосибирск, , 15:37 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 30 декабря, скончался экс-депутат Законодательного собрания, выдающийся советский, российский хозяйственный деятель, организатор агропромышленного производства, председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков. Об этом и сообщили в региональном правительстве.

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«Не стало нашего выдающегося земляка, чей труд, чьи заслуги, чей новаторский подход к сельскохозяйственному производству, ко всей организации жизни на селе получили заслуженное признание на самом высоком государственном и международном уровне», — отметил губернатор региона Андрей Травников, выражая соболезнования родным и близким Юрия Бугакова.

Юрию Бугакову было 82 года.

«Причиной смерти Бугакова стал коронавирус или его последствия», — сообщил Тайге.инфо источник в «Единой России».

Прощание состоится в селе Верх-Ирмень 2 января 2021 года.