Омск, , 15:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в областном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

За весь период в Омской области выявлено 29 857 носителей коронавируса. Выздоровели 19 062 человека (+194 за сутки).

Жертвами COVID-19 в регионе стали ещё семь человек. За весь период в Омской области скончались 863 человека с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Омской области подтвердили 253 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 189 человек, скончались семь пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области выявлено 253 новых носителя коронавируса