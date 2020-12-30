Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO) окажет помощь Грузии в борьбе с распространением саранчи. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В ведомстве отметили, что в 2020 году замечено увеличение ареала распространения саранчи в Грузии. Если ранее этот вредитель занимал от 20 тыс. до 30 тыс. гектаров, то в текущем году этот показатель вырос до 72 тыс. гектаров.

«У нас есть передовые знания в этом направлении, и мы постараемся помочь Грузии не допустить ущерба сельскому хозяйству и окружающей среде», — процитировали в пресс-службе представителя FAO в Грузии Раймунда Елема.

Сообщается, что в рамках комплексной борьбы с распространением саранчи планируется проводить исследования, обрабатывать поля, анализировать воздействие веществ на окружающую среду и следить за ростом популяции вредителей.

Стоит отметить, что погодные условия в Грузии в 2020 году были благоприятными для размножения саранчи. В июне о её нашествии сообщили владельцы дачных участков под Тбилиси.