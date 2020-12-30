Москва, , 15:34 — REGNUM Для жителей России самым главным подарком от Деда Мороза является здоровье для всех людей в мире, родственников и для самого себя (29%), свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Хотят получить в подарок на Новый год: завершение пандемии коронавируса 11% российских граждан, повышения уровня жизни, повышение размера пенсий и мир без войн по 8% опрошенных.

Также в список желанных подарков от Деда Мороза вошли материальное благополучие (7%), достойная работа и продвижение по карьерной лестнице (6%).

Опрос по телефону проведен 26 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России любят покупать подарки родственникам и друзьям к Новому году.

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