Владикавказ, , 15:28 — REGNUM В Северной Осетии был выявлен факт незаконного снижения объема порций в школьной столовой. Занижение веса установили в ходе проверки в школе №47 города Владикавказа активисты Общероссийского народного фронта.

«Во время проверки мы обнаружили занижение фактического веса порций блюд, невыполнение требований к меню и методике его формирования, несоответствие санитарных условий приготовления пищи и правил личной гигиены школьников», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Северной Осетии, доктор медицинских наук Олег Бериев.

Данные проверки были направлены в руководящие инстанции, после чего нарушения были устранены, а руководство учебного учреждения привлечено к административной ответственности. Директор и заведующий производством столовой СОШ № 47 получили выговоры, а в отношении последнего также было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как отметили в ОНФ, всего было проверено с начала нового учебного года более 15 школ.