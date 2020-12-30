Джакарта, , 15:28 — REGNUM Полиция перекроет дороги в 11 точках на границе с Джакартой во время празднования Нового года, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что ограничения будут введены 31 декабря 2020 года с 20:00 до 01:00 по местному времени.

Департамент дорожного движения призвал всех жителей Джакарты встречать Новый год дома.

В полиции заявили, что введение ограничений на передвижение не означает полное закрытие столицы Индонезии.

«Мы закрываемся от людей, которые хотят встретить Новый год в Джакарте», — отметили в полиции Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, все туристические зоны в индонезийской провинции Бантен будут закрыты до 4 января 2021 года, чтобы избежать скопления людей во время новогодних праздников.

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