Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Жители Новосибирской области теперь смогут удаленно получить консультацию врача по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи совместно с министерством здравоохранения региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для получения медицинской помощи онлайн, пациенту достаточно авторизоваться в личном кабинете на портале reg.nso.ru и во вкладке «Записаться на приём» выбрать сервис «Телемедицинская консультация по COVID-19».

Также можно выбрать дежурного врача и удобное время. Затем по ссылке в назначенное время можно будет с любого гаджета выйти на связь с врачом. Сервис доступен уже сегодня, а также в праздничные новогодние дни.