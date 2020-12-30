Ижевск, , 15:17 — REGNUM По поручению Генпрокуратуры РФ в Удмуртии проведена проверка соблюдения прав детей на получение образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По тогам проверки выявлено 165 нарушений закона в рассматриваемой сфере в 155 организациях, опротестовано 109 незаконных актов учреждений, внесено 74 представления об устранении нарушений закона, объявлено 24 предостережения о недопустимости нарушений закона.

В частности, нарушения касались необеспечения детей компьютерной техникой, отсутствия интернета и локальных нормативных актов о дистанционном обучении, отсутствия на сайтах школ информации об использовании электронных технологий при реализации программ дистанционного обучения.

Прокурором Удмуртии внесено представление в адрес министра образования республики, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, школы, техникумы и вузы Удмуртии перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса в конце марта текущего года. С 1 сентября обучение продолжилось в традиционной очной форме. Однако регулярно несколько классов в школах и групп в вузах и колледжах находятся на карантине по ОРВИ или коронавирусу, продолжая обучение в дистанционном формате.