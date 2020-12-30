Владимир Станулевич, 30 декабря 2020, 16:32 — REGNUM 24 декабря 2020 года председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельска.

Летающая лодка «Каталина» на Холмовском озере под Архангельском (аэродром Лахта). Фото времен Великой Отечественной войны
Летающая лодка «Каталина» на Холмовском озере под Архангельском (аэродром Лахта). Фото времен Великой Отечественной войны

В нем принял участие Михаил Супрун — историк, профессор Северного Арктического федерального университета, заведующий лабораторией истории Второй мировой войны в Арктике. Михаил Николаевич с 1991 года принимал участие в мероприятиях «Дервиш», в 1980-х был организатором сбора на Севере останков самолетов времен Великой Отечественной. О неудачной попытке в 1991 создания в Архангельске музея авиации Великой Отечественной, возможности ее повторить у историка поинтересовался ИА REGNUM.

Владимир Станулевич: Север с его расстояниями — не только край мореходов, но и летчиков. Здесь богатая история авиации, и трагическая ее часть лежит на земле. В 1980—1990-е Вы собирали упавшие самолеты, что из этого получилось?

Михаил Супрун: Первый самолет военных лет мы нашли в 1984 году недалеко от Архангельска, после чего приступили к сбору информации и составлению базы данных погибших самолетов. В результате сформировалась экспедиция «Эхо войны», костяком которой стали студенты Поморского госуниверситета и летчики из военного городка в Катунино. Позднее из экспедиции выделилось несколько поисковых отрядов со своей специализацией.

В связи с празднованием 50-летия «Дервиша» и готовившимся визитом в Архангельск «большой тройки» в лице М. С. Горбачева, Маргарет Тэтчер и Джорджа Буша (старшего) администрация Архангельской области обратилась к нам с просьбой найти и выставить на набережной хотя бы один союзный самолет — своего рода символ коалиции и юбилейных торжеств. Для этого по договору с Поморским университетом нам предоставлялся вертолет 2-го Архангельского авиаотряда. В результате, вместо одного самолета, мы собрали, передали администрации и выгрузили на Кегострове обломки 62, из которых можно было бы восстановить вполне презентабельно 10−15. Как известно, из-за путча ГКЧП визиты глав государств в Архангельск не состоялись. У губернатора Павла Балакшина была договоренность по финансированию Москвой всех торжеств, в том числе и нашей экспедиции, и, когда подошло время платы за использование вертолетов, денег не нашли. Однако вскоре в городе появились представители компании «Интеравиа», которые предложили оплатить расходы авиаотряда в обмен на собранные нами самолеты. Видимо, так и была решена проблема, поскольку в один день все останки самолетов были вывезены из Архангельска.

Владимир Станулевич: Самая трагическая история упавших самолетов?

Михаил Супрун: Все, что мы находили в экспедиции, связано было с трагедией войны, гибелью людей и самолетов. Но самым трагичным остается то, что почти в четверти найденных самолетов были не захороненные останки пилотов. Одной из последних находок был Ил-2, подорвавшийся недалеко от Архангельска на собственной бомбе при отработке топ-мачтового бомбометания. Самолет от взрыва на три метра загнало в болото, которое хорошо сохраняет органику. Когда мы добрались до кабины, из обломков подняли останки пилота. До сих пор перед глазами вижу его отрезанные бронеплитой ноги в ботинках 36 размера — мальчишка совсем, ребенок! При соединении с кислородом за считанные минуты ноги превратились в прах. Остались лишь ботинки. С ними его и похоронили на архангельском кладбище.

Владимир Станулевич: Какова судьба английских бомбардировщиков «Ланкастер», потерпевших аварию под Архангельском во время операции 1944 года по потоплению «Тирпица»?

Михаил Супрун: Из 41 «Ланкастера», принимавшего участие в операции «Параван» по бомбардировке «Тирпица», шесть из-за повреждений при посадке были оставлены в местах приземления и безвозмездно переданы СССР. Позднее два из них были восстановлены в Кегострове и успешно применялись в нашей полярной авиации.

Английский бомбардировщик «Ланкастер» совершивщий аварийную посадку на аэродроме Кегостров под Архангельском во время операции «Параван» по потоплению линкора «Тирпиц» в 1944 году,
Английский бомбардировщик «Ланкастер» совершивщий аварийную посадку на аэродроме Кегостров под Архангельском во время операции «Параван» по потоплению линкора «Тирпиц» в 1944 году,

Владимир Станулевич: В ситуации о которой писало ИА REGNUM с летчиком Яковом Матвеевым, погибшим в 1943 году и похороненном на кладбище в селе Вознесение, много неясного. Его данных нет на сайте Минобороны, не известна история последнего вылета, номер авиаполка. Это случайность или частое явление в истории ВОВ?

Михаил Супрун: Это нормально, точнее ненормально! Еще далеко не вся подобная информация выложена на сайтах о войне. Сейчас мы составляем «Книгу Памяти» выпускников Борисовского/Архангельского военно-инженерного училища. За время его существования в нашем городе с 1941 по 1943 год оно отправило на фронт 5 тысяч курсантов. В лучшем случае имена лишь 20% из них отражены в базах данных поисковых мемориальных сайтов по истории Великой Отечественной войны. Поэтому остается в таких случаях либо делать запрос в архивы, либо самому туда ехать и работать с картотеками.

Владимир Станулевич: Что скажете о загадочной гибели в 1941 году в авиакатастрофе на Кегострове руководителя партизанского движения и возможного президента народной Финляндии Тойво Антикайнена?

Михаил Супрун: Существует три версии его гибели в авиакатастрофе под Архангельском: технические неполадки при плохой погоде, диверсия и убийство до катастрофы. Первые две можно проверить, ознакомившись в архиве с материалами следствия о катастрофе. Третья версия о самоубийстве в Москве — весьма сомнительная.

Обломки самолета на котором 10 октября 1941 года под Архангельском погиб руководитель партизанского движения в Финляндии Тойво Антикайнен
Обломки самолета на котором 10 октября 1941 года под Архангельском погиб руководитель партизанского движения в Финляндии Тойво Антикайнен

Владимир Станулевич: Не приходила мысль создать музей авиации Севера?

Михаил Супрун: Именно для этого, заручившись поддержкой губернатора, мы и свозили в 1991 году самолеты на Кегостров — место одного из самых крупных архангельских аэродромов, где еще сохранились мастерские, замечательные профессионалы — техники и пилоты. К ним готовы были подключиться военные летчики и механики из упраздненных воинских частей в Катунино и Талагах, гражданские авиаторы. В 1991 году музей создать было можно, сейчас нельзя. По нынешним временам это очень затратное мероприятие. Если только олигархи помогут — у нас на Севере лежат как минимум сотни самолетов.

Владимир Станулевич: А сейчас еще есть на примете самолеты? Из них можно создать экспозицию?

Михаил Супрун: Где-то в то же время я создал сайт «Вторая мировая война на Европейском Севере…», куда, помимо прочего, стал выкладывать информацию о погибших летчиках и самолетах. И был поражен: лишь по предварительным данным, за годы войны немцы потеряли на Севере около двух тысяч самолетов, мы — около трех тысяч. Из них до тысячи должны быть в весьма приличном состоянии, поскольку шли на вынужденную посадку на воду, болото или лед пресных водоемов. Пресная вода не так агрессивна как морская.

Когда-то по просьбе одного летчика-энтузиаста, мечтавшего восстановить У-2, я покопался в своей базе и обнаружил более сотни потерянных на Севере самолетов этого типа, из них дюжина покоится на дне озер после того, как они сели на лед и ушли по весне под воду. То есть это — те образцы, которые вполне можно не только отреставрировать, но и довести до летающего состояния. Поэтому из того, что имеется, можно создать отличный музей. Хотя важнее — даже не собрать эти самолеты для реставрации, а поначалу похоронить по-человечески пилотов.

Владимир Станулевич: Правительство ЯНАО ведет проект «Карские экспедиции». Вы участвуете — что сделано?

Михаил Супрун: Да, это интересный проект, и мне предложили в нем участвовать. Суть его — собрать информацию по всем погибшим на Севере судам и кораблям и на сервере Салехарда выложить эту базу данных. Финансирование исследовательской работы, а также расходы на использование экспедиционного судна с вертолетом берет на себя администрация округа. Все остальные регионы, участвующие в проекте, должны искать финансирование у себя.

Примечательно, что если Салехард только начинает проект, то у нас уже проведена основная работа. Мы знаем весьма подробную информацию о каждом из 85 союзных судов и 19 боевых кораблях, погибших в северных конвоях, равно как о более 30 судах, потерянных в каботажных переходах. Часть этих данных также выложена на нашем сайте. Надо лишь дополнить или уточнить детали в архивах и поддержать сайт.

Владимир Станулевич: Почему подобным не занимается Архангельская область? Вы предлагали губернатору Александру Цыбульскому включиться в эту экспедицию?

Михаил Супрун: Письмо от имени губернатора ЯНАО с предложениями о сотрудничестве было направлено в администрацию Архангельской области. На последнем совещании по подготовке к «Дервишу-80» в обладминистрации это письмо было озвучено и решено собраться по предложениям о сотрудничестве дополнительно.