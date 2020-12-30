Красноярск, , 15:15 — REGNUM В Красноярском крае за весь период пандемии выявлено 46 192 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 322 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в краевом оперштабе.

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Выздоровели ещё 500 человек. За всё время в крае коронавирус победили 40 604 человека.

За сутки в Красноярском крае скончались 18 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 1684.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в регионе выявили 325 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 411 человек, скончались — 14.

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