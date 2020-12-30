Москва, , 14:51 — REGNUM Обращение президента РФ Владимира Путина будут смотреть 74% граждан. В первую очередь они хотят услышать добрые, искренние пожелания (19%), с верой в будущее (15%), приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Обнадеживающие слова о повышении уровня жизни людей хотят услышать 12%, о прекращении роста цен и тарифов на услуги ЖКХ — 9%, о гарантиях стабильности и снижении безработицы — по 4%.

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Высказали пожелание, чтобы Путин рассказал о перспективах жизни страны и о планах работы на посту президента РФ (4%), о сроках окончания пандемии коронавируса (6%). Пожеланий здоровья, мира и решения проблем в экономике ждут по 3% граждан.

Опрос по телефону проведен 10−13 декабря 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, собираются смотреть новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина 78% граждан.

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