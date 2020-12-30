Черкесск, , 14:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии директор госучреждения положил себе в карман 56 млн казенных рублей. Факт хищения средств бюджета при проведении мероприятий по борьбе с оползнями выявили правоохранители. Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили 30 декабря в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия установлено, что бывший директор федерального государственного бюджетного учреждения, в период с 2011 по 2013 год занимался противооползневыми мероприятиями. Безо всякого конкурса он заключил контракт на выполнение работ с аффилированной компанией. При этом, завысив объемы выполненных работ, экс-директор похитил 56 млн рублей.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

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