Стокгольм, , 15:24 — REGNUM В ходе пресс-конференции представителей администрации шведского лена Сконе чиновники открыто заявили, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе настолько велик, что Сконе можно признать самым пострадавшим леном Швеции от пандемии с точки зрения госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Ситуация в сфере здравоохранении очень, очень напряженная. Вакцина от COVID-19 — самое большое и самое важное событие этого года», — заявил региональный директор Альф Йонссон.

Региональная статистика по коронавирусу за 30 декабря свидетельствует, что число подтвержденных случаев заражения продолжает быстро расти. В общей сложности SARS-CoV-2 был выявлен у 66 632 человека, за сутки вирус был обнаружен у 1 844 человек.

Число госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 составляет 522 человека, что на одиннадцать человек больше, чем днем ранее. В реанимации помощь медиков получают 56 человек.

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