Уфа, , 14:47 — REGNUM В Башкирии выбрали лидеров республиканской туриндустрии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по туризму.

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29 декабря в Уфе прошла торжественная церемония награждения национальной премии в области внутреннего туризма «Лидеры туриндустрии. Башкортостан — 2020».

Так, в номинации лучший стартап победила компания ООО «Бурзян Экотур», а лучший приключенческий маршрут разработало ООО «РБ Сафари» — «Джип тур на гору Большой Шатак». Лучшим историко-этнографическим маршрутом стал трехдневный тур «По следам Пржевальского» (туроператор «Урал Батыр»), лучшим туром выходного дня стал тур «На башкирской пасеке», а лучшим однодневным маршрутом — «Южный Башкортостан» (ООО «Велком»).

Также был определен лучший конно-верховой маршрут. В этой номинации победила компания «УралТенгри», лучшим снегоходным маршрутом стал «Зимний снегоходный тур на Иремель» в Учалинском районе. Туристическая компания «Bashadventure» разработала лучший пешеходный маршрут, а ООО «Капова-тур» и ООО Юрюзань-Тур разработали лучшие водные маршруты.

Также были определены лидеры в категории «туристические локации». Так, экоотель «Торатау» стал лучшим стартапом, Бурзянский район — лучшим туристическим муниципальным районом. Лучшим санаторием стал «Янган-Тау», а лучшим музеем — Музей археологии и этнографии Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН. Отель Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel и Отель Nesterov Plaza были признаны лучшими отелями, а усадьба «Липовый цвет» Мелеузовского района — лучшим гостевым домом. Лучшим объектом придорожного туристического сервиса стало кафе «Урал» в селе Инзер, а лучшим природным парком — «Национальный парк «Башкирия». Крестьянско-фермерское хозяйство «Великолепный страус» стало лучшим агротуристическим комплексом.

Отмечается, что прорывом года стал геопарк «Янгантау», а лучшим проектом года — АНО Центр науки и просвещения экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау», а глемпинговый центр «Зе Бирск» стал лучший глэмпингом.

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