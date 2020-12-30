Волгоград, , 14:51 — REGNUM Станцию водоподготовки запустили в полном объёме в городе Суровикино Волгоградской области. Чистую питьевую воду будут получать 16 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе администрации региона.

Работы по строительству нового объекта коммунальной инфраструктуры стартовали в 2019 году. Была реконструирована станция водоподготовки и здание хлораторной, установлено новое технологическое оборудование и благоустроена прилегающая территория. Производительность станции составляет две тысячи кубометров в сутки, пусконаладочные работы завершены, питьевая воду будет поступать в дома 16 тысяч жителей. В 2021 году в Суровикино запланирована реконструкция станции первого подъёма водозабора.

Реконструкция велась в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».