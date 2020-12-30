Москва, , 14:24 — REGNUM Собираются смотреть новогоднее телеобращение президента России Владимира Путина 78% граждан, не планируют — 17%, приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение».

Для большинства опрошенных (55%) очень важно, что скажет глава государства в праздничной речи (среди людей старше 60 лет — 69%). Не придают особо значения выступлению 25%.

В 2019 году в новогоднюю ночь смотрели выступление Владимира Путина по телевизору 76% участников опроса. Не видели 25% граждан.

Телефонный опрос проведен 10−13 декабря 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей России есть традиция наряжать ёлки на Новый год. Почти половина граждан (49%) наряжают искусственную ёлку.

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