Оренбург, , 14:23 — REGNUM В Оренбургской области за 29 декабря зафиксировали ещё 182 носителя коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе обнаружили 28 561 случай заражения. Выздоровели 25 010 человек. Госпитализированы с COVID-19 1100 пациентов. Из них у 306 состояние тяжёлое, а 62 находятся на искусственной вентиляции лёгких.

С начала пандемии подтверждено 339 смертей от COVID-19. В том числе за последние сутки зафиксирована кончина пяти человек.