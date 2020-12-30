Москва, , 14:22 — REGNUM Около трети ресторанов Москвы может закрыться сразу после новогодней ночи. Об этом заявил член генерального совета «Партии роста», омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорь Бухаров.

«Для трети московских ресторанов новогодняя ночь может стать последней в их истории. Многие рестораторы надеялись заработать в праздники, но уже понятно, что этого не удастся сделать из-за действующих ограничений. В Москве 31 декабря можно принять только 50 человек до 23:00. Вряд ли будет много желающих прийти в ресторан, а за час до нового года ехать домой», — сказал Бухаров.

Он выразил сожаление в связи с тем, что заведениям общественного питания «так и не удалось оправиться от потерь этого года, и сейчас многим нужно рассчитываться за аренду, выплачивать кредиты, зарплату персоналу — у владельцев кафе просто не хватает на это средств»: «Затраты на дезинфекцию и рециркуляторы никто не компенсировал, за отсутствие разметки многие заплатили штрафы, и не один раз. После последних жестких проникновений в бары, работающие после 23 часов, вряд ли кто-то захочет рисковать».

Бухаров подчеркнул, что он не верит «в какие-то креативные идеи с верандами»: «Может быть, это хорошо в Сочи, где тепло и действительно есть смысл организовать «зимние пляжи» с лавочками».

Омбудсмен отметил, что в некоторых регионах идут навстречу бизнесу: «В Ивановской области сняли все ограничения с ресторанов, в Башкирии заведения смогут работать в новогоднюю ночь до утра, в Татарии — до трёх утра, причём в Казани можно собираться до 100 человек. Конечно, такие меры ситуацию полностью не изменят, но помогут ресторанам сократить убытки и сохранить рабочие места, вот о чем нужно помнить».