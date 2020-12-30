Москва, , 14:27 — REGNUM Россия занимает одно из лидирующих положений в мире по борьбе с курением, в том числе из-за многолетней антитабачной политики. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 30 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

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«В этот период были приняты законодательные инициативы, реализованы изменения в закон по ограничению продаж и использованию электронных сигарет, кальянов», — напомнил глава Минздрава.

Этот закон — очень знаковый, он позволяет продолжить антитабачную политику. Сегодня в мире Россия в части борьбы с курением является, наверное, одним из лидеров, добавил министр.

По его словам, на успехи России обратила внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Часть работы по профилактике и борьбе с табакокурением переведена в Москву.

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